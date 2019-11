Stand: 25.11.2019 13:45 Uhr

Live: Juliane Bartel Medienpreis wird verliehen

"Weg mit den Rollenklischees": Diese Aufforderung steht als eine Art Überschrift über der Verleihung des Juliane Bartel Medienpreises in Hannover. Heute Abend werden im NDR Landesfunkhaus Journalistinnen und Journalisten ausgezeichnet, die sich mit ihrer Arbeit für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzen. Um 19 Uhr beginnt die Veranstaltung - NDR.de zeigt sie an dieser Stelle live im Videostream.

"Rollenkonflikte sichtbar machen"

Mit dem Preis ehrt das Land Niedersachsen Medienschaffende, die im Fernsehen, Radio oder Internet "auf ernste oder unterhaltsame Weise die Gleichstellung von Frauen und Männern thematisieren und dabei Rollenkonflikte sichtbar machen", wie es die Veranstalter beschreiben. Ausgerichtet wird der Preis vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. "Die prämierten Beiträge rütteln wach und machen gleichzeitig Mut, denn sie zeigen nicht nur Missstände, sondern auch positive Beispiele, die für uns alle einen Ansporn darstellen sollten, das Thema stets im Blick zu behalten", heißt es weiter.

Mit Witz gegen den Schönheitswahn - Frauen wehren sich auf Instagram

NDR Film über Instagram-Aktivistin nominiert

Welche die erwähnten "prämierten Beiträge" sind - das wird erst bei der Preisverleihung verraten. Die Nominierungen aber wurden schon im Vorfeld bekannt gegeben. Darunter ist auch der Film "Mit Witz gegen den Schönheitswahn - Frauen wehren sich auf Instagram" von Nils Altland und Lisa Hagen. Sie haben für das Kulturjournal im NDR Fernsehen die Aktivistin Melodie Michelberger begleitet, die im Netz gegen den vorgelebten Schönheitswahn rebelliert. Der Film ist in der Kategorie "Dokumentation, Reportage, Feature, Magazinbeitrag bis 10 Minuten Länge" nominiert. Bloggerin Michelberger will auch selbst zur Preisverleihung kommen.

Sieger-Beiträge werden erst kurz vor Verleihung ermittelt

Der Medienpreis wird in fünf Kategorien verliehen:

1. Fernsehen, Fernsehfilm und -serie

2. Dokumentation, Reportage, Feature, Magazinbeitrag bis 10 Minuten Länge

3. Dokumentation, Reportage, Feature, Magazinbeitrag ab 10 Minuten Länge

4. Hörfunk

5. Online

In den ersten vier Kategorien hat eine Vorjury aus 134 Einreichungen 20 Beiträge ausgewählt. Aus diesen will die Fachjury am Montag und Dienstag die Sieger bestimmen. In der Kategorie Online sind drei Beiträge nominiert. Eingereicht werden konnten selbst erstellte Online-Videos und Multimedia-Beiträge, die speziell für das Internet entwickelt und dort erstmals veröffentlicht wurden.

Elke Büdenbender spricht über "Klischeefrei"

Ihr Kommen angekündigt hat auch Elke Büdenbender, die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. In einem Talk wird sie über die Initiative "Klischeefrei" berichten, deren Schirmherrin sie ist. Die Initiative möchte junge Menschen dabei unterstützen, den Beruf zu finden, der zu ihnen passt - unabhängig von Geschlechter-Klischees.

Juliane Bartel: Fernseh-Durchbruch bei "3 nach 9"

Der Juliane Bartel Medienpreis ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert. Das Preisgeld verteilt sich auf die fünf Kategorien zu jeweils 3.000 Euro. Außerdem gibt es eine Skulptur der Künstlerin Ulrike Enders. Die Journalistin Juliane Bartel (1945-1998) war Radio- und Fernsehmoderatorin. Sie war in "S-F-Beat", einer Jugend-, Musik- und Infosendung, und später auch in der Tages-Magazinsendung "Echo am Morgen" zu hören. Ihren Durchbruch beim Fernsehen hatte Bartel mit der Talkshow "3 nach 9", durch die sie von 1989 bis 1998 führte. Zuvor moderierte sie im ZDF die Sendung "Spielraum" und ab 1993 "Alex" beim Sender Freies Berlin.

