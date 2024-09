Stand: 16.09.2024 08:26 Uhr Litauen gewinnt Feuerwerkswettbewerb in Hannover

Litauen hat den 32. Internationalen Feuerwerkswettbewerb in Hannover gewonnen. Das zehnköpfige Team Vilniaus Saliutas landete vor Teams aus Indien und der Slowakei auf dem ersten Platz. Fünf Pyrotechnik-Teams aus verschiedenen Ländern hatten ihre Shows zwischen Mai und September in den Herrenhäuser Gärten präsentiert. Im kommenden Jahr steht der Feuerwerkswettbewerb unter dem Motto "Funkelndes Jubiläum: 350 Jahre Herrenhäuser Gärten". Dann treten Teams aus den USA, den Niederlanden, Kanada, Italien und England bei der Veranstaltungsreihe in Hannover an.

