Stand: 10.06.2021 10:36 Uhr Linienbus erfasst Radfahrerin - 38-Jährige schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist am Mittwoch beim Zusammenstoß mit einem Linienbus in Alfeld (Landkreis Hildesheim) schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte die 38-Jährige an einer Kreuzung die Vorfahrt eines entgegenkommenden Busses missachtet, der gerade abbiegen wollte. Die Frau prallte nahezu frontal gegen den Bus und stürzte. Sie kam ins Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.06.2021 | 13:30 Uhr