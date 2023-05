Stand: 25.05.2023 09:14 Uhr "Letzte Generation": Unterstützer demonstrieren in Hannover

In Hannover am Kröpcke haben nach Polizeiangaben am Mittwochabend mehrere Unterstützerinnen und Unterstützer der Gruppe "Letzte Generation" demonstriert. Unter dem Motto "Klima schützen ist kein Verbrechen" haben sie sich gegen die bundesweite Razzia bei Mitgliedern der Gruppe gewandt. Die Polizei sprach von 80 Demonstranten, mehrere Medien berichten hingegen von mehr als 200 Menschen. Gestern waren bundesweit 15 Objekte im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Bildung einer Kriminellen Vereinigung durchsucht worden. Gegen sieben Mitglieder der "Letzten Generation" wurden Ermittlungen eingeleitet. Die Aktivisten hatten zu Protesten dagegen aufgerufen und angekündigt, gegen das Vorgehen der Behörden juristisch vorzugehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.05.2023 | 06:30 Uhr