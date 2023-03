Stand: 07.03.2023 07:01 Uhr "Letzte Generation": CDU fordert Ende der Kooperation in Hannover

Nach dem Farbangriff von Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" auf das Grundgesetz-Kunstwerk in Berlin fordert die CDU in Hannover von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) Konsequenzen. Jegliche Zusammenarbeit müsse beendet werden, sagte CDU-Chef Maximilian Oppelt laut Medienberichten. Die demokratiefeindliche Haltung habe sich bereits in Hannover gezeigt. Mit jeder Aktion radikalisiere sich die Gruppe weiter. Der Oberbürgermeister schade mit seinen Absprachen dem Ansehen der Stadt. Onay hatte mit den Aktivisten und Aktivistinnen vereinbart, dass sie ihre Proteste in Hannover aufgeben. Dafür setze er sich bei der Bundesregierung für ihre Forderungen ein. Unterdessen hat sich auch die Stadt in Marburg mit der Gruppe verständigt. Auch dort wird nun auf das Festkleben auf Straßen verzichtet.

VIDEO: Einigung: "Letzte Generation" stoppt Proteste in Hannover (23.02.2023) (2 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.03.2023 | 06:30 Uhr