Stand: 01.11.2022 07:15 Uhr Lehrte: Polizei beendet Techno-Party im Wald

Der Lärm war kilometerweit zu hören - und hat wohl viele Menschen um den Schlaf gebracht: Die Polizei hat am Sonntagmorgen eine Techno-Party im Lehrter Ortsteil Ahlten beendet. Zu der waren am Wochenende Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet in ein Waldtück angereist, teilte die Polizei mit. Anrufer aus Lehrte hatten sich morgens bei der Polizei über wummernde Bässe beschwert. Nach langer Suche wurden die Beamten dann fündig: Am Blauen See hatten rund 70 Techno-Fans ein Zeltlager aufgeschlagen und eine überdimensionale Musikanlage aufgebaut, wie es weiter hieß. Die Polizei beendete die Party und nahm die Personalien der Gäste auf.

