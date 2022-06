Lebensgefahr und Not-Operation: Streits enden mit Stichen Stand: 19.06.2022 14:13 Uhr

In Hannover-Döhren soll ein 16 Jahre alter Jugendlicher am Samstagabend nach einem Streit auf einen 25 Jahre alten Mann eingestochen haben, wie die Polizei mitteilte. Der 25-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und sackte zusammen. Polizisten kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Schwerverletzten. Fahnder fassten den Flüchtigen ein paar Straßen weiter. Er wurde zur Dienststelle gebracht und verhört. Die Tat ereignete sich nach Angaben des Sprechers in Höhe einer Stadtbahnhaltestelle - die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Zweite Tat am Altwarmbüchener See

In der Nacht zu Sonntag hat ein 18 Jahre alter Mann durch Messerstiche lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Er war am Altwarmbüchener See in Isernhagen (Region Hannover) mit einem anderen jungen Mann in Streit geraten. Laut Polizei kam es im Verlauf zu einer Rangelei, in die sich ein weiterer Mann einmischte. Dieser soll den 18-Jährigen mit einer Glasflasche geschlagen haben. Dann kam es zu der Messerattacke. Das Opfer kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, wo Ärzte den Verletzten in der Nacht operierten.

Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl gegen drei Verdächtige

Nach einer Fahndung nahm die Polizei in Tatortnähe zwei 19 und 20 Jahre alte Tatverdächtige fest. Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte ein Messer. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen und leitete gegen die beiden Verdächtigen Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ein. Sie sollen, wie der 16-Jährige aus Hannover-Döhren, einem Haftrichter vorgeführt werden.

