Stand: 05.03.2024 09:31 Uhr Laserpointer: Unbekannte blenden Stadtbahn-Fahrer in Garbsen

Unbekannte haben am Wochenende in Garbsen (Region Hannover) einen Stadtbahnfahrer und einen Polizisten mit einem Laserpointer geblendet. Wie die Beamten berichteten, wurde am Sonnabend zunächst ein Stadtbahnfahrer der Linie 4 angeleuchtet. Er alarmierte die Polizei. Als eine Funkstreife die Endhaltestelle erreichte, traf der Lichtstrahl des Laserpointers auch einen Polizeibeamten. Verletzt wurde niemand. Die Täter sind bisher nicht bekannt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienen- und den Straßenverkehr eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.03.2024 | 08:30 Uhr