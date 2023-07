Stand: 13.07.2023 20:25 Uhr Laptop-Tasche löst Einsatz der Bundespolizei aus

Wegen einer liegengelassenen Laptoptasche hat die Bundespolizei am Donnerstag Teile des Hauptbahnhofs in Hannover geräumt und abgesperrt. Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens hatten die Tasche kurz vor 17 Uhr vor einem Geschäft bemerkt und die Beamten verständigt, wie die Polizei mitteilte. Nachdem diese auch mithilfe von Lautsprecherdurchsagen keine Hinweise auf den Besitzer erhielten, untersuchten Spezialkräfte die Tasche. Sie konnten eine Gefährdung ausschließen. In der Tasche befanden sich den Angaben zufolge Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs. Rund eine Stunde nach der Alarmierung wurden die Absperrmaßnahmen aufgehoben. Die Bundespolizei wies darauf hin, Gepäck nicht unbeaufsichtigt zu lassen. "So können Kosten, Verspätungen und Zugausfälle vermieden werden."

