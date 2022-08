Stand: 29.08.2022 17:13 Uhr Langenhagen: Zeugen nach Angriff auf Bahnsteig gesucht

Nach einem Angriff am Bahnhof Langenhagen-Mitte in der Region Hannover sucht die Polizei Zeugen. Ein 26-Jähriger soll einen anderen Mann in Richtung Bahnsteigkante geschubst haben. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonnabendmittag. Das 44 Jahre alte Opfer war zuvor mit der S-Bahn angekommen und rollte mit seinem E-Bike über den Bahnsteig. Plötzlich sei der Mann von einem entgegenkommenden Fußgänger gestoßen worden, sagte die Polizei. Er habe sich jedoch auf seinem Rad halten können und sei nur leicht verletzt worden. Der Verdächtige wurde später festgenommen. Nach Angaben eines Sprechers wird gegen ihn wegen Körperverletzung ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.08.2022 | 06:30 Uhr