Langenhagen: Patientin stirbt bei Brand in Paracelsus-Klinik Stand: 21.08.2023 08:44 Uhr Bei einem Feuer in der Paracelsus-Klinik am Silbersee in Langenhagen (Region Hannover) ist eine Patientin gestorben. Die Abteilung wurde evakuiert. Die Brandursache ist unklar.

Die automatische Brandmeldeanlage löste laut Polizei am Sonntagabend gegen 23 Uhr in der internistischen Abteilung im dritten Obergeschoss aus. Nach dem Alarm wurde die gesamte Abteilung mit rund 20 Patientinnen und Patienten evakuiert. Dabei stellte sich heraus, dass eine 52 Jahre alte Patientin fehlte - und dass es in ihrem Zimmer brannte. Feuerwehrleute entdeckten dort die tote Patientin.

Verletzter wird in anderes Krankenhaus gebracht

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte seien die Flammen bereits aus einem Zimmer im dritten Obergeschoss geschlagen, so ein Feuerwehrsprecher. Durch das Feuer wurde eine weitere Person verletzt. Sie wurde den Angaben zufolge in ein anderes Krankenhaus transportiert.

Experten sollen Brandort heute untersuchen

Das Krankenzimmer der 52-Jährigen wurde durch das Feuer zerstört. Die Brandursache ist noch unklar. Sachverständige der Polizei wollen den Tatort heute genauer untersuchen. Die internistische Abteilung der Paracelsus-Klinik in Langenhagen gilt derzeit als nicht mehr nutzbar.

