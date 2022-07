Stand: 14.07.2022 10:48 Uhr Langenhagen: Arme von 85-Jährigem in Bustüren eingeklemmt

In Langenhagen in der Region Hannover ist am Mittwoch ein 85 Jahre alter Mann beim Einsteigen in einen Bus verletzt worden. Nach Polizeiangaben schlossen sich gegen Mittag die Türen mehrfach, als der Mann in den stehenden Bus einsteigen wollte. Dabei wurden seine Arme eingeklemmt. Der Busfahrer setzte seine Fahrt trotz der Schreie des Mannes und trotz des Hinweises, dass er stark blute, fort. Zwei Haltestellen später stieg der unter Schock stehende 85-Jährige aus. Zeugen kümmerten sich um den Mann und riefen einen Krankenwagen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Vorfall und der betreffenden Buslinie geben können. Die Beamten ermitteln wegen fahrlässiger Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung.

