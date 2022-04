Stand: 13.04.2022 17:56 Uhr Landwirtschaftsminister Özdemir: Keine Hamsterkäufe nötig

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat an die Bürger appelliert, auf das Hamstern von Lebensmittel zu verzichten. Es bestehe kein Anlass, wegen des Krieges in der Ukraine zu hamstern, sagte Özdemir bei einem Treffen mit Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) am Mittwoch in Hannover. Der Grünen-Politiker betonte, dass Deutschland einen hohen Selbstversorgungsgrad mit Lebensmitteln habe. So werde beispielsweise Mehl hierzulande gar nicht aus der Ukraine bezogen. Wer dennoch hamstere, trage dazu bei, dass bestimmte Waren rationiert würden. Ein Thema des Treffens von Özdemir und Weil war die Zukunft der Landwirtschaft. Beide bekräftigten im Anschluss, dass an einem Umbau der Landwirtschaft gearbeitet werde. Laut Özdemier sollen beispielsweise noch in diesem Jahr finanzielle Ausgleiche für Bauern, die weniger Tiere halten, auf den Weg gebracht werden. Im Anschluss besuchte Özdemir einen Bauernhof in Bergen (Landkreis Celle), der seit 2017 an einem Modellprojekt für mehr Tierwohl teilnimmt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Massentierhaltung