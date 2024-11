Stand: 14.11.2024 12:03 Uhr Landtagsvizepräsidentin Meta Janssen-Kucz legt Amt nieder

Meta Janssen-Kucz, langjährige Vizepräsidentin des Niedersächsischen Landtags, legt im Dezember ihr Amt nieder. In einer Mitteilung der Grünen-Fraktion teilt die 63-Jährige mit, dass sie aus persönlichen Gründen ihr Mandat abgibt. Demnach will sie künftig mehr Zeit für ihre Familie haben, die sie immer unterstützt habe. "Es war keine leichte Entscheidung, da ich mein Mandat immer gerne und mit Leidenschaft für die Bürger*innen ausgeübt habe", teilte die in Ostfriesland lebende Politikerin mit. Sie saß von 1998 bis 2008 für die Grünen im Landtag. 2011 errang sie erneut ein Mandat und wurde 2017 Vizepräsidentin des Landtags.

