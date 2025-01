Stand: 03.01.2025 10:53 Uhr Landtag in Hannover wieder beschädigt: Scheibe eingeschlagen

Wieder haben Unbekannte ein Gebäude des Landtags in Hannover beschädigt. In der Silvesternacht sei die Glasscheibe eines Nebengebäudes eingeschlagen worden, so die Polizei. Die Reparatur sei aufwendig, weil das Glas wegen eines Rundbogens speziell angefertigt werden müsse. In den vergangenen Monaten gab es bereits mehrere Sachbeschädigungen am Landtag. Im November wurden ein Auto und ein Schild auf dem Parkplatz beschädigt. Im September hatten Unbekannte den Landtag mit roter Farbe beschmiert. Ob die drei Taten zusammenhängen, sei laut Landtagssprecherin noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Weitere Informationen Farbattacke auf den Landtag: Sanierung könnte 100.000 Euro kosten Die Farbe vollständig zu beseitigen, ist offenbar komplizierter als gedacht. Die Arbeiten könnten bis ins Frühjahr 2025 dauern. (19.10.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.01.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover