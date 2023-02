Landkreis schließt Tagespflege in Bad Münder - Eltern sauer Stand: 08.02.2023 09:43 Uhr Der Landkreis Hameln-Pyrmont wirft der Leiterin einer Kindertagespflege in Bad Münder vor, das Kindeswohl zu gefährden. Eltern kritisieren das Vorgehen der Behörden.

Steffi Rodewald, die die Kindertagespflege "Krümelkids" leitet, ist entsetzt, dass der Landkreis ihre Einrichtung von einem Tag auf den anderen geschlossen hat. Betroffen sind 26 Kinder und drei Angestellte. "Bei der Überprüfung konnte lediglich festgestellt werden, dass der Betreuungsschlüssel nicht gepasst hat", sagte sie gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Der Landkreis spricht von Missständen bei der Anzahl und Qualifikation von Betreuungskräften. Es gehe nicht um Gewalt oder sexuelle Übergriffe.

Landrat spricht von nicht qualifizierten Betreuungskräften

Landrat Dirk Adomat (SPD) verwies gegenüber dem NDR auf das Vertrauensverhältnis, das es zwischen den Eltern und den Betreuern geben müsse. In einer Tagespflegeeinrichtung würden andere Regeln gelten als in Kindertagesstätten. Einer Betreuungskraft seien normalerweise bestimmte Kinder zugeordnet. Das sei in dem Haus in Bad Münder nicht der Fall gewesen, so Adomat. "Zum einen fiel auf, dass es eine Betreuungskraft gab, die die Kinder überhaupt nicht kannte, und dass Betreuungskräfte eingesetzt wurden, die weder die Qualifikation mitbrachten, noch uns bekannt waren." In einem anderen Fall habe eine Minderjährige die Kinder betreut. Darüber hinaus seien Gruppen überbelegt gewesen.

Eltern sind verärgert über das Vorgehen der Behörden

Bei den betroffenen Eltern sorgt die Schließung der Tagespflege für Unverständnis. Die Mutter eines Kindes aus der Tagespflege sprach gegenüber dem NDR von einer "Frechheit" der Behörde. "Wenn man die Erzieher oder das gesamte Personal der Krümelkids kennt, weiß man, dass die sehr herzlich sind mit den Kindern. Für alle Beteiligten ist das sehr schlimm. Wir sind ja alle berufstätig hier." Eine andere Mutter verwies darauf, dass der Landkreis vielleicht nach dem Buchstaben des Gesetzes vorgehe, aber selbst nicht an das Kindeswohl gedacht habe. Ihrem Sohn sei es in dem Haus sehr gut gegangen.

Wegen Krankheitsfällen: Tagespflege-Chefin in Bad Münder bat um Hilfe

Einrichtungsleiterin Steffi Rodewald wirft dem Landkreis vor, sie bei Personalausfällen nicht unterstützt zu haben. Weil Betreuungskräfte erkrankt waren, habe sie mehrfach um Hilfe gebeten. "Seit Jahren sage ich, dass der Landkreis für Vertretung zuständig ist. Es steht im Gesetz, dass, wenn eine Kindertagespflegeperson ausfällt, der Landkreis für eine Vertretung sorgen muss." Der Landkreis habe das ignoriert und stattdessen Kontrolleure in die Einrichtung geschickt, sagt sie.

Landkreis will alternative Betreuung organisieren

Wenn Personen längerfristig erkrankt waren, habe der Landkreis Ersatzkräfte gestellt, erklärte dagegen Landrat Adomat. Bei nur wenigen Krankentagen sei das aber nicht möglich. Den betroffenen Eltern mit Kindern in der Tagespflege bietet der Landkreis nun an, alternative Betreuungskräfte zu organisieren. Der Vater eines Kindes sagte dem NDR dazu, das habe er selbst bereits versucht - alle Kräfte seien überlastet, es sei kein Platz mehr frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.02.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbetreuung