Landkreis Nienburg: Weitere Schrauben in Waldgebiet entdeckt

Die Polizei hat im Landkreis Nienburg am Freitag ein weiteres Waldgebiet nach präparierten Hölzern, Nagel- und Schraubenfallen abgesucht. In dem Bereich zwischen Stöckse und Steimbke waren zuvor Schrauben gefunden worden. Sie wurden sichergestellt. Verletzt wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge in diesem Fall niemand. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Die Beamten rufen erneut zu erhöhter Vorsicht in den betroffenen Waldgebieten auf. Es könne nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass dort weitere präparierte Hölzer oder Schrauben in den Schotter gelegt oder aus dem Erdreich herausragende Wurzeln mit Schrauben präpariert worden seien, heißt es. Der Staatsschutz ermittelt bereits, da auch ein Zusammenhang mit dem Rodewalder Wolfsrudel nicht ausgeschlossen werden kann.

