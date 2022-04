Landkreis Hildesheim: Zwei schwer verletzte Motorradfahrer Stand: 16.04.2022 15:14 Uhr Im Landkreis Hildesheim sind zwei Motorradfahrer bei Unfällen in Freden und in Bad Salzdetfurth schwer verletzt worden.

Am Sonnabendvormittag wollte ein 31-jähriger Autofahrer in Freden links abbiegen. Dabei übersah er nach Polizeiangaben einen 53 Jahre alten Motorradfahrer, der von links kam und Vorfahrt hatte. Das Auto erfasste das Motorrad, dessen Fahrer über die Motorhaube des Autos geschleudert wurde. Der 53-Jährige aus Seesen blieb den Angaben zufolge mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus in Hildesheim. Beide Fahrzeuge wurden den Angaben zufolge stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

18-Jähriger verliert in der Kurve die Kontrolle

In der Nacht zu Karfreitag wurde ein 18 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) schwer verletzt. Der junge Mann aus Diekholzen verlor nach Angaben der Polizei in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Vermutlich sei er zu schnell gefahren, hieß es. Der Fahrer wurde mit seinem Motorrad auf einen angrenzenden Acker geschleudert. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Hildesheimer Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05063) 90 10 zu melden. Der Unfall geschah den Angaben zufolge am 15. April gegen 0.05 Uhr auf dem Petzer Weg.

