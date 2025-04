Stand: 11.04.2025 08:46 Uhr A7: Fahrer schläft ein und fährt mit Transporter in eine Baustelle

Auf der A7 bei Holle (Landkreis Hildesheim) ist am Donnerstagabend ein Transporter in eine Baustelle gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der 39-jährige Fahrer zuvor am Lenkrad eingeschlafen. Dann sei er mit einer fahrbaren Absperrtafel zusammengestoßen. Der 39-Jährige wurde dabei den Angaben zufolge verletzt. An dem Transporter und der Absperrtafel seien Schäden von etwa 30.000 Euro entstanden, hieß es. Außerdem hätten Beamte der Autobahnpolizei bei der Unfallaufnahme festgestellt, dass der Fahrer die erforderlichen Aufzeichungen der Lenk- und Ruhezeiten nicht gemacht hatte. Gegen den Mann wurde laut Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem musste er seinen Führerschein abgeben.

