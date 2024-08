Stand: 22.08.2024 10:23 Uhr Landkreis Celle will Krankenwagen schneller zu Patienten bekommen

Der Landkreis Celle will dafür sorgen, dass Rettungswagen in Zukunft schneller ihr Ziel erreichen. Sie sollen in 95 Prozent der Einsätze in 15 Minuten am Einsatzort sein. Um die Einhaltung dieser so genannten Hilfsfrist zu verbessern, werden mehr Rettungswagen eingesetzt und zudem die Einsatzzeiten vieler RTW verlängert, teilte der Landkreis mit. Die formalen Voraussetzungen dafür habe der Kreisausschuss bereits beschlossen. An der pauschalen Vorgabe von 15 Minuten gibt es aber auch Kritik: Experten empfehlen bei reanimationspflichtigen Patienten eine Frist von acht Minuten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Celle