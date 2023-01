Stand: 11.01.2023 17:54 Uhr Landkreis Celle: Mädchen wird zweimal überfahren

In Wietze (Landkreis Celle) ist am Mittwoch eine Neunjährige von zwei Autos angefahren worden. Zunächst erfasste laut Polizei ein 25-Jähriger das Mädchen mit seinem Auto, als dieses unvermittelt die Straße überquerte. Der Mann stellte sein Fahrzeug ab und eilte dem Kind zur Hilfe. Daraufhin erfasste ein weiteres Auto die beiden. Das Mädchen wurde kurzzeitig unter dem Pkw eingeklemmt. Durch den Zusammenstoß erlitten die Neunjährige und der junge Mann schwere Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus.

