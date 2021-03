Landessportbund sagt Gewalt und Übergriffen Kampf an

Der Landessportbund (LSB) will effektiver gegen Gewalt und sexualisierte Übergriffe im Vereinssport vorgehen. Das berichtet der NDR in Niedersachsen. Durch Teilnahme an der bundesweiten Studie "SicherImSport" will der LSB zunächst feststellen, wieviele Menschen im Vereinssport bereits Opfer sexueller Übergriffe waren. Mit den Ergebnissen sollen Hilfsangebote verstärkt und die Vorsorge gestärkt werden. Forschungs-Daten zu Gewalt und sexuellen Übergriffen liegen bislang nur für den deutschen Leistungssport vor. Ihnen zufolge sieht sich jeder Dritte der rund 2.000 Teilnehmer als Opfer.

