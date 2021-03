Stand: 15.03.2021 11:12 Uhr Landesregierung plant verpflichtenden Imkerschein

Hobbyimker in Niedersachsen sollen nach dem Willen der Landesregierung nachweisen, dass sie sich mit Bienen auskennen. SPD und CDU planen demnach einen verpflichtenden Imkerschein. Ein Antrag soll am Mittwoch erstmals im Plenum beraten werden. Grund ist, dass es immer wieder vorkommt, dass Bienenvölker vernachlässigt werden. Dadurch können sich Krankheiten verbreiten. Auch kommt es vor, dass die Insekten verhungern. Der Trend zum Hobbyimkern hält auch in Niedersachsen an. Das Imkern ist gesetzlich aber kaum geregelt.

