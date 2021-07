Landesmuseum Hannover zeigt Freilichtmalerei

Das Landesmuseum Hannover widmet sich von Freitag an der Freilichtmalerei. Unter dem Titel "Im Freien: Von Monet bis Corinth" zeigt das Haus Werke von Künstlern, die versuchten, ihren Kunstwerken durch die Arbeit unter freiem Himmel realistische Farbwirkung und stimmige Lichtverhältnisse zu verleihen, teilte das Museum am Donnerstag mit. Diese Künstler seien lange Gegenstand der Kunstkritik und Karikatur gewesen, gleichwohl seien sie heute sehr populär, hieß es. Die Ausstellung ist bis zum 16. Januar 2022 geöffnet. Die Schau zeige ausgehend von der Ateliermalerei die Hinwendung zur Freilichtmalerei um 1820 am Beispiel der "Schule von Barbizon" und der berühmten französischen Impressionisten. Werke der deutschen Kunst aus der Zeit zwischen 1850 und 1930 führten die Betrachter an die bevorzugten Malorte, so das Museum.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min