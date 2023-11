Stand: 26.11.2023 16:11 Uhr Landeskirche Schaumburg-Lippe beschließt Gewaltschutzgesetz

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe will Fällen von sexualisierter Gewalt vorbeugen. Dafür hat das Kirchenparlament bei seiner Herbsttagung am Wochenende in Bückeburg nach eigenen Angaben ein Gewaltschutzgesetz beschlossen. Darin sind unter anderem Regelungen zu Ansprechpersonen und Meldepflichten festgehalten. Bislang seien der Landeskirche zwei Fälle von mutmaßlicher sexualisierter Gewalt seit 1949 bekannt, sagte Pastorin und Absprechperson Alexandra Eimterbäumer. Einer davon war erst in diesem Sommer 2023 bekannt geworden. In diesem Jahr seien 286 Mitarbeitende in den Kindertagesstätten der Landeskirche für den Umgang mit möglichen Fällen von sexualisierter Gewalt geschult worden. Ab 2024 sollen Schutzkonzepte für alle Kirchengemeinden erarbeitet werden.

