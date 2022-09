Stand: 30.09.2022 19:21 Uhr Land überträgt Nenndorfer Therme an Bad Nenndorf

Der Landesrechnungshof hat in der Vergangenheit immer wieder die hohen Defizite der niedersächsischen Staatsbäder kritisiert. Deshalb bemüht sich das Land seit Langem, den Kommunen das Landeseigentum zu übertragen. Das war beim Staatsbad auf Norderney so. Das war auch beim Staatsbad Nenndorf so. Dort wurden bereits 2004 und 2007 Landesgebäude an die Stadt übertragen. In Kürze folgt der nächste Schritt. Nachdem jahrelang verhandelt wurde, geht demnächst die Nenndorfer Therme plus Nebengebäude an die Stadt. Die Stadt übernimmt die Therme, Betriebsgebäude sowie sämtliche Quellen und Moorabbauflächen kostenfrei. Über zehn Jahre verteilt bekommt sie sogar Geld vom Land - einen Verlustausgleich in Höhe von insgesamt 12 Millionen Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.09.2022 | 15:00 Uhr