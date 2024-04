Stand: 18.04.2024 07:49 Uhr Land gibt fünf Millionen Euro für das Kurtheater Bad Pyrmont

Die Sanierung des Kurtheaters in Bad Pyrmont (Landkreis Hameln-Pyrmont) geht nach einer langen Zeit des Stillstandes offenbar wieder voran. Das Land Niedersachsen stellt dafür fünf Millionen Euro zur Verfügung. Das bestätigten die Landtagabgeordneten aus der Region Ulrich Watermann (SPD), Barbara Otte-Kinast (CDU) und Britta Kellermann (Grüne), mehrere Fraktionen des Stadtrates sowie Bürgermeister Klaus Blome (parteilos) in einer gemeinsamen Erklärung. Das Kurtheater ist so baufällig, dass es 2018 gesperrt werden musste. Nun gibt es nach Angaben der Politiker auch Signale, dass die Stadt Bad Pyrmont das Gebäude vom Land übernehmen und selbst betreiben könnte. Entsprechende Verhandlungen laufen bereits. Die Stadt müsse jetzt zügig ein Nutzungskonzept erarbeiten, heißt es.

