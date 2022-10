Stand: 10.10.2022 14:17 Uhr Lamspringe: Schulbus brennt aus

Ein Schulbus ist am Montag in Lamspringe im Landkreis Hildesheim ausgebrannt. Die 20 Schulkinder und der 77 Jahre alte Fahrer blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Als der Fahrer des Gelenkbusses demnach gegen 7.15 Uhr Brandgeruch wahrnahm, hielt er an, ließ die Kinder hinaus und stieg selbst aus. 50 Feuerwehrkräfte aus Lamspringe, Woltershausen, Nette, Graste und Sehlem rückten an und bekämpften die Flammen. Das Feuer habe auf eine Scheune übergegriffen und deren Fassade beschädigt, teilte die Polizei weiter mit. Der Bus brannte demnach vollständig aus. Als Ursache werde ein technischer Defekt vermutet. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 100.000 Euro.

