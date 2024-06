Stand: 29.06.2024 18:20 Uhr Lamspringe: Partygäste skandieren verfassungswidrige Parolen

Mehrere Gäste einer privaten Gartenparty in Lamspringe (Landkreis Hildesheim) haben am Freitagabend lautstark verfassungswidrige Parolen skandiert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll es sich dabei um Parolen aus der Zeit der Nazidiktatur gehandelt haben, die unter anderem den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllen. Eine Zeugin hatte die Polizei gegen 23.15 Uhr alarmiert. Die Polizei Bad Salzdetfurth nahm daraufhin die Personalien der Feiernden auf. Die Ermittlungen seien an das Staatsschutzkommissariat der Polizei Hildesheim übergeben worden. Die Ermittler bitten Zeugen, die ebenfalls Angaben zum Vorfall machen können, sich mit der Polizei in Hildesheim oder Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

