Stand: 31.07.2024 09:09 Uhr Lagerhalle in Nienhagen abgebrannt: 300.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in Nienhagen (Landkreis Celle) ist in der Nacht zum Mittwoch eine Lagerhalle vollständig zerstört worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt. In der Halle waren den Angaben zufolge Baumaschinen gelagert, die durch das Feuer ebenfalls zerstört wurden. Die Beamten schätzen den Schaden auf 300.000 Euro. Nach Angaben der Polizei hatte ein Anwohner in der Nacht zum Donnerstag einen lauten Knall gehört und dann durchs Fenster Feuerschein gesehen. Als die alarmierten Einsatzkräfte an der Lagerhalle in einem Industriegebiet eintrafen, habe das Gebäude bereits in Flammen gestanden. Ein neben der Halle geparkter Lkw sei durch das Feuer beschädigt worden. Brandermittler versuchten nun, die Brandursache zu klären.

