Länderspiel-Absage: De Maizière lüftet Geheimnis

Nach der kurzfristigen Absage eines Fußball-Länderspiels wegen einer Terrorwarnung in Hannover löste vor allem ein Satz des damaligen Bundesinnenministers Thomas de Maizière im November 2015 viele offene Fragen aus: "Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern", sagte er auf einer Pressekonferenz kurz nachdem das Fußballspiel abgesagt worden war. Jetzt hat de Maizière in einem Interview mit der "Bild" den Grund für diese Äußerung preisgegeben. Demnach lagen den Behörden damals zwei Terrorwarnungen vor. Ein Anschlag sollte laut de Maizière im Stadion verübt werden, ein weiterer anschließend im Hauptbahnhof.

Rückblick: Pressekonferenz 2015
De Maizière: "Hinweise haben sich verdichtet" Nach der Absage des Länderspiels haben sich Bundesinnenminister de Maizière und sein niedersächsischer Kollege Pistorius zur Entscheidung geäußert.

De Maizière: "Diese Antwort war ein Fehler"

Im Hauptbahnhof hielten sich Zehntausende Menschen auf, als er auf der Pressekonferenz gefragt wurde, ob die Gefährdungslage nun vorbei sei, wie de Maizière der "Bild" sagte. Auf diese Frage habe es keine richtige Antwort gegeben. Es sei ihm spontan keine andere Antwort eingefallen, als jene, die in den folgenden Tagen in sozialen Netzwerken für großes Gelächter sorgte. Diese Antwort sei ein Fehler gewesen, so de Maizière. Heute würde er antworten: "Die Lage ist vorbei, wenn alle sicher zu Hause sind."

Fußballspiel mit Symbol-Charakter

Das Spiel Deutschland gegen die Niederlande am 17. November in Hannover hatte vier Tage nach den Terroranschlägen in Paris eine Art Zeichen werden sollen, angesichts des Terrors nicht einzuknicken. Schließlich hatte die deutsche Nationalmannschaft die Anschläge in Paris hautnah miterlebt. 90 Minuten vor dem Anpfiff wurde das Spiel dann wegen einer "akuten Gefährdungslage" abgesagt. Ein Sprengsatz im Stadion wurde anschließend nicht gefunden. Anderthalb Jahre später stellte die Bundesanwaltschaft ihre Ermittlungen ein. Sie hätten keine weiterführenden Erkenntnisse erbracht, hieß es. Außerdem hätten keine Tatverdächtigen ausgemacht werden können.

Verfassungsschutz gab den Hinweis

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft war der Ausgangspunkt für die Ermittlungen ein Hinweis des Bundesamts für Verfassungsschutz. "Danach plante eine Gruppe von mindestens fünf Attentätern Sprengstoffanschläge auf das Fußballländerspiel in Hannover sowie auf den öffentlichen Nahverkehr der Stadt", so die Bundesanwaltschaft. Der Anführer der Gruppe sollte die Explosionen im Stadion filmen, hieß es weiter.

