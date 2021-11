Stand: 26.11.2021 07:45 Uhr Länder einigen sich: Wann dürfen Wölfe getötet werden?

Die Bundesländer haben sich nach Angaben von Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) auf den lange umstrittenen Praxisleitfaden zum Wolf geeinigt. Der Leitfaden gebe klar und rechtssicher vor, unter welchen Voraussetzungen ein Wolf getötet werden darf, sagte Backhaus vor der Konferenz der Umweltminister von Bund und Ländern am Freitag in Rostock. "Auch betroffene Tierhalter, insbesondere Schaf- und Ziegenhalter, halten nun ein Papier in den Händen, dass das Vorgehen im Falle eines Nutztierrisses transparent und bundesweit einheitlich regelt", sagte Backhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.11.2021 | 08:00 Uhr