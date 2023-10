Stand: 15.10.2023 16:18 Uhr Laatzen: Großer Baum stürzt vor Gemeindehaus auf vier Autos

In Ingeln-Oesselse (Ortschaften Laatzens in der Region Hannover) ist am Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache ein großer Laubbaum auf vier geparkte Autos gefallen. Der Vorfall ereignete sich laut Feuerwehr während einer Feier in der Kirche. Die Autos hätten demnach vor dem Gemeindehaus geparkt. Beim Gang zum Gemeindehaus hatten die Kirchenbesucher den umgestürzten Baum bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Feuerwehr zersägte den Baum, um die Autos freizulegen. Laut Feuerwehr war der Baum während der Arbeiten noch auf Spannung, immer wieder sei es zu "Rückschlägen von Ästen" gekommen. Der Sachschaden sei hoch, hieß es, verletzt wurde jedoch niemand.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min