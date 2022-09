Stand: 11.09.2022 10:53 Uhr Laatzen: Gas-Auto gerät in Brand und rollt auf die Straße

Ein mit Gas betriebenes Auto ist in Laatzen (Region Hannover) in Brand geraten und ausgebrannt. Laut Feuerwehrangaben hatte die 65-jährige Fahrerin den Wagen am Samstagabend im Ortsteil Gleidingen starten wollen, als plötzlich Flammen aus dem vorderen Bereich kamen. Die Frau und ihr 69 Jahre alter Beifahrer brachten sich in Sicherheit und blieben unverletzt. Wenig später habe der Wagen bereits komplett gebrannt - und rollte auf die Fahrbahn. Durch die enorme Hitze wurde auch ein Ampelanlage beschädigt. Die Feuerwehr hatte den Brand nach rund zwei Stunden gelöscht. Tausende Liter Wasser wurden in die Flammen gespritzt, so ein Sprecher. Der Wagen wurde zerstört. Zur Brandursache gab es keine Angaben.

