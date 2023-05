Stand: 19.05.2023 07:25 Uhr Laatzen: Auto bei Brand vollständig zerstört

In Laatzen (Region Hannover) ist am späten Donnerstagabend ein Auto in Brand geraten und dabei vollständig zerstört worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte ein 23-Jähriger seinen Pkw zuvor unter einer Brücke der Bundesstraße 443 abgestellt. Als er zurückkam, habe sein Wagen bereits in Flammen gestanden. Zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Rethen waren vor Ort, sie konnten den Brand den Angaben zufolge mit 1.000 Liter Wasser und auch mit Schaum unter Kontrolle bringen. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, mussten die Einsatzkräfte die Motorhaube des Wagens gewaltsam mit einer Brechstange öffnen, um auch dort das Feuer löschen zu können. Der 23-Jährige blieb den Angaben nach unverletzt, die Brücke sei jedoch durch das Feuer leicht beschädigt worden. Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

