Stand: 13.06.2023 07:47 Uhr Lkw brennt: A2 bleibt bei Wunstorf stundenlang voll gesperrt

Ein mit Gas angetriebener Lkw ist nach Angaben der Polizei auf der A2 am Montagabend zwischen Wunstorf-Luthe und Wunstorf-Kohlenfeld (Region Hannover) in Flammen aufgegangen. Der Fahrer konnte den Laster auf dem Seitenstreifen anhalten und aussteigen. Er blieb unverletzt. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurde aber durch umherfliegende Teile leicht am Arm verletzt. Wie die Polizei mitteilte, musste die A2 im Anschluss in Richtung Dortmund für zwei Stunden voll gesperrt werden. Der mit Sportgeräten und Sanitätsartikeln beladene Lkw brannte vollständig aus. Die Reinigungsarbeiten sorgten am Dienstagmorgen noch immer für Probleme und einen kilometerlangen Stau. Die Ursache für die brennenden Tanks ist noch unklar und wird nun ermittelt.

VIDEO: Lkw-Gastank explodiert auf der A2 bei Wunstorf (1 Min)

