Stand: 31.08.2022 11:20 Uhr L391 bei Wennigsen: Rollerfahrerin stirbt bei Unfall

Am Dienstag ist eine 35-jährige Rollerfahrerin in der Region Hannover bei einem Unfall gestorben. Nach Angaben der Polizei fuhr die 35-Jährige auf der L391 von Wennigsen in Richtung Lemmie, als sie in einer Rechtskurve von der Straße abkam. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und dann in einen Graben. Laut Polizei überschlug sich ihr Roller mehrfach. Ersthelfende versuchten, das Unfallopfer zu reanimieren - jedoch ohne Erfolg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.08.2022 | 09:30 Uhr