Kurioser Fund auf Schulgelände: Wem gehört dieses Ölgemälde?

Am Dienstagvormittag haben Schüler des Ernestinum-Gymnasiums in Rinteln (Landkreis Schaumburg) ein Ölgemälde auf ihrem Schulgelände gefunden. Laut Polizei handelt es sich um eine Kopie eines Gemäldes des Künstlers Claude Monet. Es zeigt seinen Garten in Giverny in Frankreich. Auf der Rückseite des Bildes steht die Jahreszahl 1986. Wie das Bild den Weg bis zur Schule gefunden hat, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei sucht deshalb nach der Besitzerin oder dem Besitzer. Die Beamten halten es auch für möglich, dass das Kunstwerk eine Spende sein sollte. Ein Bekennerschreiben dafür gebe es bisher aber nicht. Zeugen erreichen die Polizei in Rinteln unter der Telefonnummer (05751) 9646-0.

