Krankheiten sind an Weihnachten größte Sorge der Menschen Stand: 22.11.2021 14:40 Uhr Kurz vor Weihnachten ist die größte Sorge der Menschen in Deutschland, dass ein Familienmitglied über die Feiertage erkrankt. Das zeigt eine Umfrage der Kaufmännischen Krankenkasse Hannover (KKH)

Wie schon im vergangenen ersten Corona-Jahr sei die Angst vor dem Krankwerden an Weihnachten bei der Hälfte der Befragten zum Stressfaktor Nummer eins in der Gesellschaft aufgerückt, hieß es am Montag bei der Vorstellung der Umfrage. Auch mit Blick auf Silvester sorgten sich 48 Prozent der Befragten, dass ein Familienmitglied oder jemand aus dem Freundeskreis krank werden könne.

"Reisen" ist nur für wenige ein Thema

Bevor die Pandemie Thema wurde, waren vor allem Menschenmassen auf Weihnachtsmärkten und in den Geschäften sowie der Anspruch an ein perfektes Fest die größten Unsicherheitsfaktoren. Gestiegen sei seit Corona auch die Sorge, Weihnachten im kleineren Kreis oder allein feiern zu müssen. Diese Angst war im vergangenen Jahr bei 41 Prozent der Befragten vorhanden, aktuell bei etwa 36 Prozent. Weniger besorgt hingegen waren die Befragten, über Weihnachten nicht verreisen zu können. Das beschäftigt der KKH zufolge derzeit 17 Prozent der Befragten. Im Vorjahr lag der Wert bei 23 Prozent.

Für die Umfrage hatte das Marktforschungsinstitut Forsa nach KKH-Angaben bundesweit jeweils rund 1.000 Menschen im Alter zwischen 18 und 70 Jahren befragt. Die Interviews fanden im November 2021 und im November 2020 statt.

