Kosten 87 Millionen Euro: Hildesheim baut Gefahrenabwehrzentrum

In Hildesheim soll in den kommenden drei Jahren ein sogenanntes Gefahrenabwehrzentrum entstehen. Den Vertrag für den Neubau unterzeichneten Oberbürgermeister Ingo Meyer (parteilos) und das beauftragte Bauunternehmen nach Angaben der Stadt am Dienstag. Den Angaben zufolge soll in dem Gebäudekomplex unter anderem eine Feuer- und Rettungswache, eine Regionalleitstelle und ein Feuerwehrhaus für die Ortsfeuerwehr Stadtmitte entstehen. Zudem sollen demnach ein Feuerwehrausbildungszentrum und ein von der EVI Energieversorgung Hildesheim betriebenes Rechenzentrum darin eingerichtet werden. Damit werden Brandschutz, Gefahrenabwehr und Rettungsdienst zentral an einem Standort gebündelt, heißt es von der Stadt. Die Kosten für den Neubau liegen demnach bei rund 87 Millionen Euro. Es handele sich um die größte Investition in der jüngeren Geschichte der Stadt Hildesheim. Im Frühjahr 2028 soll der Neubau fertig sein, so die Stadt.

