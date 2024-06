Stand: 26.06.2024 12:12 Uhr Koi-Karpfen aus Kleingartenanlage geklaut

Nachdem in einer Kleingartenkolonie in Celle mehrere Koi-Karpfen gestohlen worden sind, sucht die Polizei nach den Tätern. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, passierte der Karpfenklau bereits am Wochenende des 15. Juni. Der Tatort war demnach ein Karpfenteich in der Kolonie am Kiebitzweg in Celle. Der oder die Täter ließen laut Polizei das Wasser des Teichs ab und nahmen etwa 30 junge Koi-Karpfen mit. Wie die Fische abtransportiert wurden, ist nicht klar. Die Karpfendiebe hätten neben den Tieren keine weiteren Gegenstände entwendet. Die Polizei in Celle bittet unter der Telefonnummer (05141) 27 70 um Hinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.06.2024 | 13:30 Uhr