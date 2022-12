Stand: 29.12.2022 08:17 Uhr Klimafonds unterstützt Vereine beim Energiesparen

Vereine und gemeinnützige Organisationen in der Stadt und Region Hannover können im Jahr 2023 zusätzliches Geld fürs Energiesparen bekommen. Die Stadtwerke Enercity haben dafür in ihrem Fonds proKlima ein Sonderprogramm aufgelegt. In der Stadt Hannover stünden 200.000 Euro bereits, so ein Sprecher - zum Beispiel für den Einbau von LED-Leuchten, modernen Heizungsthermostaten oder wassersparenden Duschköpfen. Mit dem Geld sollen beispielsweise Vereine oder Kitas unterstützt werden, die unter den hohen Energiekosten leiden. In der Region Hannover umfasst das zusätzliche Budget 65.000 Euro. Eingesetzt werden kann es in den Städten Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Ronnenberg und Seelze. Der proKlima-Fonds feiert im kommenden Jahr 25-jähriges Bestehen. Im regulären Fördertopf befinden sich gut 3,6 Millionen Euro. Sie sind unter anderem für Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen gedacht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.12.2022 | 08:30 Uhr