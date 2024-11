Stand: 04.11.2024 14:14 Uhr "Klimabäume" in Hameln: 300 Anmeldungen in sieben Tagen

Die Stadt Hameln hat ihre Aktion "Klimabäume" vorzeitig beendet: Innerhalb von sieben Tagen hätten sich 300 Menschen für einen geschenkten Baum angemeldet, teilte die Stadt am Montag mit. Damit sei das bereitgestellte Budget von 25.000 Euro aufgebraucht. Ursprünglich war geplant, dass die Menschen in Hameln bis zum 10. November online einen Wunsch-Baum aussuchen können. Die "Klimabäume" sollen einen Beitrag für ein besseres Stadtklima leisten und Nahrung für Insekten bieten, so die Stadt. Die 300 ausgewählten Bäume können die Bürger laut Stadtbaurat bald abholen. Auf der Homepage der Stadt Hameln gibt es als Hilfestellung Anpflanz-Videos. Auch im nächsten Jahr will Hameln wieder Klimabäume verschenken.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.11.2024 | 15:00 Uhr