Stand: 07.07.2024 10:35 Uhr Kleintransporter fährt auf Trecker auf - 15-Jähriger verletzt

Ein 15-Jähriger ist am Samstag bei einem Unfall in der Region Hannover schwer verletzt worden. Auf der B217 in Springe fuhr ein 25-Jähriger mit einem Kleintransporter offenbar ungebremst auf den Trecker eines 68-Jährigen auf - warum, ist noch unklar. Das teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall wurde die Zugmaschine gegen die Seitenschutzplanke geschleudert. Der 15-Jährige saß als Mitfahrer im Trecker. Er erlitt den Angaben zufolge ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Zwischenzeitlich schwebte er in Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Der 25-jährige Fahrer des Kleintransporters und der 68-jährige Treckerfahrer wurden leicht verletzt.

