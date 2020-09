Stand: 23.09.2020 11:04 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kirchhorst: Mann steckt 16 Stunden im Schlamm fest

16 Stunden lang hat ein Rentner in der Region Hannover bis zum Bauch im Schlamm eines Bachufers festgesteckt. Aus eigener Kraft konnte sich der 79-Jährige nicht befreien. Auch die Suche nach ihm blieb zunächst erfolglos. In der Nacht zu Mittwoch hatten Feuerwehr und Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Rentner gesucht. Weil er sich aber unter einer kleinen Brücke am Autobahnkreuz Kirchhorst befand, konnte ihn niemand sehen. Die rettende Idee hatte schließlich ein Freund des Vermissten.

VIDEO: Rentner steckt 16 Stunden im Schlamm (1 Min)

Rentner ist entkräftet und unterkühlt

Gerhard Bargsten erinnerte sich, dass sein Freund ihm vor einiger Zeit ein Foto von dieser Unterführung gezeigt hatte. Sein Freund habe vorgeschlagen, dort einen Radweg zu bauen, sagte Bargsten, der Vorstandsmitglied beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) ist. "Da habe ich gedacht, vielleicht hat er noch mal einen Abendspaziergang oder eine Abendfahrt zu dieser Stelle gemacht." Bargsten hatte recht. Um seinen Freund aus dem Schlamm zu befreien, musste dann allerdings die Feuerwehr anrücken. Die brauchte eine Stunde, um den völlig entkräfteten, stark unterkühlten Rentner aus seiner lebensbedrohlichen Lage zu befreien. Am Mittwoch schwebte der Mann nach Angaben der Polizei nicht mehr in Lebensgefahr.

