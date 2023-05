Stand: 25.05.2023 10:02 Uhr Kirchenprotest gegen Schröder: Spendengelder umgewidmet

Am Samstag schickt die hannoversche Marktkirchengemeinde Hilfsgüter im Wert von 40.000 Euro an ein Kinderheim in der Ukraine. Das Geld stammt aus Spenden, die ursprünglich für das Reformationsfenster gesammelt wurden. Dafür hatte sich Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) eingesetzt. Das teilte der evangelische Stadtkirchenverband mit. Die Idee für das Umwidmen der Gelder kam der Gemeinde, weil Schröder sich trotz des Angriffskriegs auf die Ukraine weiterhin russlandfreundlich verhalten hat. Die meisten Spender stimmten dem neuen Zweck zu. Die aktuellen Hilfsgüter kommen Waisenkindern in der Region Poltawa westlich von Kiew zugute.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.05.2023 | 08:30 Uhr