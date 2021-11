Stand: 24.11.2021 07:15 Uhr Kinderärzte am Limit - erste Rufe nach Corona-Bonus

Die seit fast zwei Jahren andauernde Corona-/nachrichten/info/coronavirus100_v-contentxl.jpgPandemie stellt auch die Kinderarztpraxen in Niedersachsen auf eine harte Belastungsprobe. "Unser Personal arbeitet seit Monaten am Limit", sagte die niedersächsische Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Tanja Brunnert. Die Zahl der Anrufe sei extrem gestiegen, telefonisch seien die Praxen teils kaum mehr zu erreichen. Die Kinderärztin aus Göttingen fordert deshalb einen Corona-Bonus für Medizinische Fachangestellte (MFA). Bisher gebe es diesen nur für die Beschäftigten der Krankenhäuser, doch die Corona-Welle mache auch den Praxen stark zu schaffen, sagte sie. Zwar seien die meisten jungen Patienten gar nicht an Covid-19 erkrankt, jedoch seien unter anderem eine Vielzahl an Corona-Tests zu bewältigen. Zudem gebe es eine Menge Nachfragen von Eltern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.11.2021 | 07:00 Uhr