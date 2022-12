Stand: 08.12.2022 09:10 Uhr Kinder schicken 1.000 Weihnachtsgeschenke in die Ukraine

In Hannover haben Schulkinder rund 1.000 Weihnachtsgeschenke für ihre Altersgenossinnen und -genossen in der ukrainischen Stadt Mykolajiw gepackt. Der Aufruf für die Aktion kam von der Stadt - sie hatte im September eine Solidaritäts-Partnerschaft mit Mikolajiw vereinbart. Am Freitag sollen die Geschenke an Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) übergeben und dann in die Ukraine gebracht werden. Mikolajiw liegt im Süden des Landes in der Nähe der Frontlinie. Bereits Anfang der Woche waren Fahrzeuge von Hannover aus in die Stadt gebracht worden, darunter Radlader, Rettungswagen und Transporter.

