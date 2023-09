Stand: 20.09.2023 16:14 Uhr Kind überfällt Bank in Garbsen: Bruder zu Arrest verurteilt

Nach dem Überfall eines siebenjährigen Jungen auf eine Sparkasse in Garbsen in der Region Hannover ist sein älterer Bruder zu Jugendarrest verurteilt worden. Wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" am Mittwoch berichtet, verurteilte das Amtsgericht Neustadt am Rübenberge den 16-Jährigen am Dienstag in einer nicht öffentliche Sitzung zu vier Wochen Dauerarrest wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung. Der Jugendliche soll Anfang März dieses Jahres seinen kleinen Bruder zu dem Banküberfall angestiftet haben. Der Siebenjährige hatte mit einem Koffer die Sparkassen-Filiale betreten und Geld gefordert. Den Koffer hatte nach Überzeugung der Ermittler ein elfjähriger Bruder der beiden besorgt. Die jüngeren Kinder sind noch nicht strafmündig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

