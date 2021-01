Stand: 26.01.2021 18:42 Uhr Keine Sofort-Impfung: 83-Jähriger scheitert vor Gericht

Ein 83-Jähriger ist mit seinem Antrag auf eine unverzügliche Schutzimpfung gegen das Coronavirus vor dem Verwaltungsgericht Hannover gescheitert. Laut Gericht war er der Auffassung, aufgrund seines Alters, seiner Vorerkrankungen sowie als Vater von zwei schulpflichtigen Kindern einen Anspruch auf die Impfung zu haben. Es handele sich um einen Härtefall. Diese Auffassung teilte das Gericht in dem am Dienstag veröffentlichtem Urteil nicht: Der Mann könne einen Anspruch auf sofortige Schutzimpfung gegen das Gesundheitsministerium weder aus der Coronavirus-Impfverordnung noch aus Teilhabeansprüchen herleiten, sagte eine Sprecherin. Der Kläger gehöre zwar der Impfgruppe mit höchster Priorität an. Da dem Land aber derzeit nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe, sei die Entscheidung, zunächst Bewohner von Alten- und Pflegeheimen mit dem Impfstoff zu versorgen, nicht zu beanstanden, so das Gericht.

